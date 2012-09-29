В Николаеве задержан криминальный авторитет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, сотрудники управления совместно с ГУБОП в Николаевской области несколько дней назад в Николаеве задержали несколько человек, которые подозреваются в совершении особо тяжких преступлений.

Среди задержанных есть местный «криминальный авторитет», который в течение продолжительного времени позиционирует себя как «смотрящий» в Николаеве, имеет значительное влияние в уголовной среде.

Во время задержания подозреваемые оказали сопротивление работникам милиции, изъято 5 единиц огнестрельного оружия.

Все фигуранты дела задержаны в порядке статьи 115 УПК Украины и направлены в изолятор временного содержания Николаева. Решается вопрос об избрании для них в качестве меры пресечения содержания под стражей.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия.

В пресс-службе также отметили, что «эти люди задержаны за особо тяжкие преступления, за какие именно, мы сообщим дополнительно, когда будет разрешение руководства. Называть их имена до момента рассмотрения дела в суде мы не можем».

По информации сайта «Новости-Н», задержанным авторитетом является Игopь H., извecтный под прозвищем «Hayм».