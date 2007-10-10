$0,5 миллиарда – прощальный подарок Януковича Москве?

Для того, чтобы окончательно договориться об урегулировании украинского газового долга перед Газпромом премьерам Украины и России Виктору Януковичу и Виктору Зубкову понадобилось более трех часов переговоров за закрытыми дверями. Причем об итогах переговоров прессе сообщили только общими словам, мол, слава богу, пришли к взаимопониманию. Вместе с тем накануне встречи Януковича с Зубковым министр топлива и энергетики Юрий Бойко заявил, что согласовал схему расчетов с Газпромом.

Тем не менее на уровне премьеров всплыла не только принципиально иная сумма – более 2 миллиардов долларов против 1,3 миллиарда заявленных ранее. Но и тема выплаты части долга путем передачи на баланс «Газпром экспорт» энного количества принадлежащего RosUkrEnergo газа, уже закачанного в украинские подземные газохранилища.

Коммерсант-Украина со ссылкой на источники, знакомые с условиями сделки, утверждает, что все расчеты будут денежными: "Газпром экспорт" приобретет по цене $130 за тыс. кубометров у RosUkrEnergo газ, хранящийся в ПХГ, за что и заплатит RosUkrEnergo $1,2 млрд, после чего RosUkrEnergo вернет долги "Газпрому" на ту же сумму. Однако, замечает издание еще накануне Киев не собирался передавать "Газпрому" газ из ПХГ.

По данным украинских газотрейдеров, речь идет о запасах газа, которые являются, по сути, авансовыми поставками в энергосистему Украины. Ранее украинские компании платили "Газпрому" деньги за поставленный в ПХГ газ лишь после его продажи конечным потребителям, утверждает издание. Закачку "Газпром" осуществляет с апреля по октябрь, а пик потребления приходится на ноябрь-январь. Так что получается, что "Газпром" потребовал себе аванс – средства от продажи газа RosUkrEnergo получила бы лишь в 2008 году.

При этом "Газпром" может провести всю операцию буквально на бумаге – этот же газ может быть продан RosUkrEnergo зимой-весной 2008 года для нужд украинского рынка или отправлен на экспорт. Будущая цена на газ для Украины зависит от закупочной цены в Туркмении, которая, по данным Коммерсант-Украина, намерена повысить цены со $100 до $150 за тыс. кубометров. Таким образом, кредитуя в очередной раз RosUkrEnergo, "Газпром" может рассчитывать минимум на $30-50 прибыли с каждой тысячи кубометров купленного вчера газа. "Посмотрим, что будет в январе",– так прокомментировал сделку один из топ-менеджеров "Газпрома".

Остальную сумму "урегулированного" долга – $929 млн – Украина уже начала погашать деньгами. Тем не менее, Киев предупредили, что в случае сбоев в реализации схемы Украине следует ожидать сокращения поставок на сумму задержанных платежей.