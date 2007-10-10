Экс-руководитель Всемирного банка: Украина может оказаться среди третьих стран

Бывший руководитель Всемирного банка Джеймс ВУЛЬФЕНСОН назвал главными вызовами, которые появились перед Украиной, демографию, энергетику и инфраструктуру.

Как сообщает украинская служба Би-Би-Си, по его словам, главными вызовами, которые в настоящее время появились перед Украиной, является сокращение и старение населения, низкая эффективность использования энергетических ресурсов и устаревшая инфраструктура, а также низкое качество украинских законодательных, судебных и финансовых институтов.

Во время лекции в Киевской школе экономики Дж.ВУЛЬФЕНСОН также представил слушателям новый взгляд на экономическую структуру мировой экономики, в которой, по его словам, уже есть не только богатые и бедные страны. По словам Дж.ВУЛЬФЕНСОНА, Украина, вместе с Китаем, Индонезией, Малайзией и другими государствами, экономики которых растут более чем на 3,5% в год, принадлежит ко второй группе государств. В первую категорию попадают экономически развитые страны. в третью – государства, экономики которых растут меньше, чем на 3,5% ежегодно, и в четвертую – государства, экономика которых или не развивается совсем, или даже сокращается.

По словам экс-руководителя Всемирного банка, сейчас Украина имеет возможность оказаться и в первой, и в третьей категории стран.