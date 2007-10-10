Регионы не готовы осваивать инвестиционные средства в ЖКХ

Регионы не готовы осваивать инвестиционные средства в жилищно-коммунальное хозяйство, заявил сегодня журналистам министр жилищно-коммунального хозяйства Александр ПОПОВ, передает корреспондент УНИАН.

По его словам, министерство к 1 ноября профинансирует около 70% средств от запланированного на этот год в отрасли.

«Ситуация с их освоением в регионах говорит о том, что больше не нужно», - сказал он.

По данным министра, на сегодня в регионы перечислено около 50% средств от запланированного, а регионы освоили из них максимум 25%.

Среди основных причин такого положения вещей А.ПОПОВ отметил закон о госзакупках, длительную процедуру проведения тендеров, занимающую от 2,5 до 3 месяцев, а также отсутствие проектно-сметной документации. Ввиду этих причин многие регионы до середины сентября не начали осваивать ресурсы.

Министр считает, что разрешить эту ситуацию может внедрение программно-целевого подхода в финансировании коммунальной сферы, основанного на формировании стратегий развития каждого региона.

Как сообщал УНИАН, в госбюджете на 2007 год для реформирования ЖКХ Министерству жилищно-коммунального хозяйства и Министерству регионального развития и строительства выделено около 5 млрд. гривен.