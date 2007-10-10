В Крыму две недели продлится крестный ход с чудотворной иконой Богородицы

C 22 октября по 4 ноября в Крыму по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви, Митрополита Киевского и всея Украины Владимира (САБОДАНА) пройдет крестный ход с точным списком чудотворной иконы Пресвятой Богородицы «Киккская» («Милостивая»).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии, эта икона была привезена с острова Кипр делегацией УПЦ, состоящей из духовенства и мирян.

Икона Пресвятой Богородицы «Киккская» была передана Кипрской Православной Церковью в дар украинскому православному народу к юбилейной дате - 15-летию Харьковского Архиерейского Собора. «С этой иконой паломники обошли Кипрский остров и прикоснулись к святыням храмов и монастырей, местам, которые связаны с земной жизнью Пресвятой Богородицы и святых апостолов», - сообщили в епархии.

Крестный ход в Крыму будет проходить по такому маршруту: Симферополь (22-24 октября), Севастополь (25-27 октября ), Ялта (28-29 октября), Алушта (30-31 октября), Судак (30-31 октября) и Феодосия (3-4 ноября).

*** Икона Божией Матери, именуемая Милостивая (Киккская) (память 12/25 ноября и 26 декабря/8 января) написана, по преданию, святым евангелистом Лукой. Название свое она получила от горы Киккос, что на острове Кипр.