Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ и вице-президент Еврокомиссии по вопросам юстиции, свободы и безопасности Франко ФРАТТИНИ заявляют, что страны ЕС единодушно выступают за запрещение смертной казни во всем мире.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня в Лиссабоне на Межправительственной конференции при участии представителей Еврокомиссии, президентства ЕС и Совета Европы.

“Европейский Союз безоговорочно против применения смертной казни, независимо ни от каких обстоятельств, и последовательно призывает к отмене этого наказания во всем мире”, - заявил Ж.БАРРОЗУ.

“Смертная казнь – жестокая и мстительная пародия юстиции”, - добавил Ф.ФРАТТИНИ.

На сегодня 133 государства отказались от применения смертной казни.

В июне этого года ЕС предложил на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН проект резолюции о моратории на смертную казнь во всем мире.

Начиная с 1994 года, Еврокомиссия реализовала около 30 проектов, направленных против смертной казни, общая стоимость которых - около 15 млн. евро.

Как сообщал УНИАН, 10 октября отмечается Всемирный день против смертной казни, установленный ООН.

27 сентября 2007 года Комитет министров Совета Европы решил также установить день против смертной казни 10 октября каждого года.

В свою очередь, Совет ЕС пока не смог установить день против смертной казни из-за позиции польского правительства, которое считает, что этот день должен был бы стать в то же время днем против абортов и эвтаназии.