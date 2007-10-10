Бойко: что 929 млн. долл. долга Газпрому не имеют отношения к Украине

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявляет, что сумма долга российскому ОАО «Газпром» в размере 929 млн. долл. якобы за поставленный в Украину газ к Украине отношения не имеет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.БОЙКО заявил журналистам, комментируя заявление премьер-министра РФ Виктора ЗУБКОВА о том, что 929 млн. дол. долга «Газпрому» будут погашены за счет собственных оборотных средств «УкрГаз-Энерго» и НАК «Нафтогаз Украина».

Ю.БОЙКО уточнил, что «РосУкрЭнерго», кроме того, что продает газ «Газпрома» СП «УкрГаз-Энерго» и «Нафтогазу Украины» для реализации на внутреннем рынке Украины, также ведет другие виды деятельности. В частности, выплачивает дивиденды, и т. д.

Министр отметил, что «РосУкрЭнерго» не рассчитался за поставленный газ на, приблизительно, 1,3 млрд. долларов, а по цене 156 дол. за 1 тыс. кубометров, это, по словам Ю.БОЙКО, составляет приблизительно, 8 млрд. кубометров.

Говоря о сумме, названной В.ЗУБКОВЫМ, Ю.БОЙКО отметил: «Это другие отношения «РосУкрЭнерго» и «Газпрома», и к Украине не относятся. Это касается выплаты дивидендов и т. д.».

По словам Ю.БОЙКО, 8 млрд. кубометров газа пойдут в счет погашения долга. «Это значит, что 4 млрд. из 32-х пойдет на экспорт, как было запланировано «РосУкрЭнерго», а 4 млрд. – будет реализовано по той же цене, по которой реализует СП «УкрГаз-Энерго» и «Нафтогаз Украина» на внутреннем рынке. Т. е., газовый баланс нашей страны не пострадает. Он будет выполнен в полном объеме».