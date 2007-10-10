Австрийская компания готова вложить 700 млн. евро в проект Ан-124

Государственный авиастроительный концерн (ГАК) "Авиация Украины" и компания Luftfahrttehnik-Projekttentwicrlung GmbH (Австрия) 5 октября в г. Грац (Австрия) подписали меморандум о партнерстве и сотрудничестве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор - председатель Правления ГАК "Авиация Украины" Олег ШЕВЧЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Компания Luftfahrttehnik заявила, что готова инвестировать 700 млн. евро в проект производства модернизированных самолетов Ан-124-100М-150 "Руслан", подчеркнул О.ШЕВЧЕНКО.

По его словам, меморандум явился результатом предварительной работы австрийских и украинских специалистов по оценке развития рынка грузовых авиационных перевозок до 2021 года, согласно которой ожидается ежегодный прирост объемов грузовых перевозок авиационным транспортном на уровне 6,5% и за 20 лет объем авиационных грузовых перевозок может увеличиться более чем в 3 раза.

При этом О.ШЕВЧЕНКО отметил, что в качестве первого проекта сотрудничества австрийской и украинской авиационной промышленности выбран именно проект глубокой модернизации, сертификации по международным стандартам, подготовки и серийного производства в рамках международной кооперации самолета Ан-124-100М-150 "Руслан".

Австрийская сторона берет на себя обязательства по формированию группы инвесторов для реализации проекта. По их оценкам, суммарные инвестиции для готовности к серийному производству должны составить примерно 700 млн. евро, из них примерно 145 млн. евро должны быть вложены в оборудование и инструмент, и около 190 млн. евро - в создание опытных самолетов и сертификацию по международным стандартам.

В подписанном меморандуме стороны договорились о: получении всех необходимых разрешений государственных органов двух стран для реализации проекта; целесообразности подписания межправительственного соглашения по реализации проекта; подписании соглашений о конфиденциальности информации по проекту между участниками проекта; создании управляющего Совета главных руководителей проекта из числа основных его участников и рабочих групп специалистов по направлениям совместной работы.

Концерн «Авиация Украины» взял на себя обязательства по проведению переговоров с разработчиками и изготовителями в Украине и Российской Федерации по участию в реализации проекта и созданию оптимальной международной кооперации в рамках серийного производства самолетов.

После выполнения подготовительной работы окончательный облик самолета будет определен специалистами АНТК им. Антонова с участием в работе специалистов из Австрии и других стран, чья продукция будет использоваться в производстве самолетов.

На предварительных встречах австрийских специалистов со специалистами АНТК им. Антонова была предложена совместная разработка проекта модернизированного самолета на базе самолета Ан-124-100М-150, который будет поднимать до 150 тонн груза, иметь лучшие характеристики по дальности полета, экономическую эффективность и соответствовать современным требованиям по экологии и безопасности полетов. По мнению австрийской стороны, в случае использования в конструкции самолета новейших разработок мировой авиационной индустрии в области двигателестроения, авионики, систем автоматического контроля параметров работы агрегатов самолета, систем погрузки-выгрузки, модернизированный самолет Ан-124 будет превосходить все западные грузовые самолеты по удельной стоимости перевозки грузов, включая и самолет Boeing-747-8F, который создан для контейнерных перевозок. Такой самолет будет соответствовать международным стандартам и не иметь ограничений в продажах и полетах в любую страну мира.

По оценкам европейских аналитических институтов, объем продаж такой версии самолета Ан-124 может составить до 300 самолетов.