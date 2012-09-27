Visa просит Януковича ветировать закон о функционировании платежных систем

Об этом говорится в заявлении Visa, переданном агентству УНИАН.

Компания Visa выражает глубокое разочарование решением ВРУ утвердить вышеуказанный документ, инициированный Национальным банком Украины (НБУ).

«Данное решение было принято без учета позиции участников индустрии, выразивших серьезную обеспокоенность ключевыми положениями Закона №10656, а также вопреки более 300 рекомендациям и поправкам, разработанным банковским и финансовым сообществом», - говорится в заявлении.

Как отмечает Visa, закон устанавливает «непрозрачные правила для всей индустрии, оказывает жесткое регуляторное давление на бизнес, значительно сужает права отдельных участников рынка на осуществление деятельности в Украине и, таким образом, препятствует дальнейшему развитию отрасли на основе принципов открытой конкуренции».

Кроме того в заявлении указывается, что в связи с отсутствием четких механизмов регулирования, принятие закона №10656 может воспрепятствовать развитию индустрии электронных платежей в Украине "вследствие установления де факто монополии на украинском платежном рынке, что будет иметь негативные последствия".

«Мы просим Президента Украины Виктора Януковича ветировать данный закон и предоставить представителям бизнеса и экспертам возможность осуществить свой вклад в создание прогрессивного законодательства, которое будет способствовать развитию индустрии электронных платежей» - говорится в заявлении Visa.

При этом компания Visa подтверждает свою приверженность украинскому рынку и готовность обеспечивать доступ к безопасным, надежным и удобным средствам осуществления электронных платежей для потребителей, представителей бизнеса и государственных органов.

«Мы готовы работать в тесном сотрудничестве с представителями Администрации Президента, правительства, Верховной Рады и Национального банка Украины с целью создания законодательной и регуляторной базы, которая будет способствовать дальнейшему развитию электронных платежей в стране на основе принципов честной и открытой конкуренции», - отмечают в компании Visa.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон №10656 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно функционирования платежных систем и развития безналичных расчетов)».

Данный документ предусматривает ведение Национальным банком реестра платежных систем и систем расчетов в Украине, их членов/участников и операторов услуг платежной инфраструктуры и предоставление права осуществлять деятельность в Украине только после их регистрации в порядке, установленном Национальным банком.

Также документ предоставляет Национальному банку право определять порядок осуществления в Украине маршрутизации, клиринга и взаиморасчетов между участниками платежной системы по операциям, которые осуществлены в пределах Украины с применением платежных карточек, эмитированных банками-резидентами.

Кроме того, закон дает Нацбанку право устанавливать предельные суммы расчетов наличными средствами для физических и юридических лица, а также для физических лиц-предпринимателей.