Медстрахование в Украине будет обязательным

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева в ходе расширенных слушаний на тему: «Реформирование системы медицинского обслуживания населения и перспективы введения обязательного медицинского страхования в Украине».

«Одним из самых сложных, но крайне необходимых этапов реформы медицинского обслуживания в Украине является переход к обязательному медицинскому страхованию, условия для введения которого, как обозначено в Программе экономических реформ, должны быть созданы до конца 2014 года», - сказала Т.Бахтеева.

Однако, подчеркнула народный депутат, даже если соответствующие законы будут приняты в ближайшее время, «реорганизация всей системы здравоохранения де-факто будет достаточно долговременным и болезненным процессом, но этого процесса не нужно бояться, как и нельзя его откладывать. Хуже, чем есть, точно не будет».

«За последние годы в парламент было подано множество законопроектов об обязательном медицинском страховании. Мы тщательно анализировали все эти законопроекты… Для решения главного вопроса о статусе организации, которая будет проводить страхование, было проведено голосование народных депутатов. Такой организацией будет Фонд обязательного медицинского страхования Украины с государственным статусом», - отметила Т.Бахтеева.

По ее словам, создание именно государственного фонда позволит обеспечить жесткий контроль за целевым использованием средств страхования.

Контроль за его деятельностью будет осуществлять наблюдательный совет, состоящий из представителей Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины и представителей органов местного самоуправления, добавила она.

«Я хочу подчеркнуть, что государственное финансирование сохраняется, а страховые вклады – это дополнительный источник средств. Никто не снимает с государства ответственность за здоровье граждан. Особенно с малообеспеченных, пенсионеров, инвалидов и детей», - заявила Т.Бахтеева.

По ее мнению, что обязательное государственное медицинское страхование сможет решить «проблему фрагментации финансовых ресурсов здравоохранения путем их объединения в крупные, хорошо защищенные от рисков пулы».

«Государственное медицинское страхование также сможет решить проблему четкого определения перечня государственных гарантий, которые должны быть предоставлены каждому застрахованному в виде оплачиваемого за счет страховки перечня медицинских услуг и лекарств», - сказала Т.Бахтеева.