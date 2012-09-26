Милиция возбудила 40 уголовных дел по выборам

Как сообщила УНИАН пресс-служба МВД Украины, об этом сообщил начальник Департамента общественной безопасности Украины Сергей Поготов во время встречи с делегацией миссии наблюдателей ОБСЕ по наблюдению за избирательной кампанией по выборам народных депутатов Украины.

Он рассказал, что с начала избирательной кампании в министерстве и всех подчиненных подразделениях развернуты Оперативные штабы, которые работают в круглосуточном режиме. Их основная задача отслеживать ситуации в государстве, связанные с избирательным процессом, сбор и анализ информации, а также внесение предложений о принятии, при необходимости, дополнительных правоохранительных мер. В частности, на сайте МВД создана отдельная рубрика по выборам, в которой освещается работа органов внутренних дел по обеспечению законности хода избирательного процесса и реагированию на сообщения.

“Органами внутренних дел регистрируются и проверяются все сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства, а также принимаются соответствующие меры реагирования”, – отметил начальник ДОБ Украины. С начала избирательного процесса органами внутренних дел зарегистрировано 1152 сообщения, связанные с его ходом. Из общего количества больше всего сообщений о незаконной агитации, хулиганских проявлениях и выявлениях агитационных материалов, напечатанных с нарушением законодательства.

По словам С.Поготова, уже в отношении 109 лиц составлены админпротоколы. По результатам рассмотрения судом наложены административные взыскания на 20 человек. По признакам состава преступлений милицией возбуждено 40 уголовных дел.

Для обеспечения общественного порядка и реагирования на возможные правонарушения в день голосования предварительно планируется привлечь более 65 тыс. работников милиции. В отдельных регионах государства, в основном в сельской местности, количество избирательных участков больше количества личного состава горрайорганов внутренних дел. Поэтому к охране общественного порядка, кроме работников милиции, будут привлекать членов общественных формирований и общественных помощников.