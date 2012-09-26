В очереди на поклон к Плащанице Богородицы умерла женщина

Как сообщили УНИАН на городской станции скорой помощи, тело 39-летней полтавчанки обнаружили в 8 утра во вторник 25 сентября вблизи очереди в Свято-Макариевский собор, куда полтавчане пришли, чтобы поклониться Плащанице Пресвятой Богородицы.

Медработники сообщают, что по словам очевидцев женщина потеряла сознание и упала. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть.

В этот же день после обеда скорую вызвали для 73-летней женщины, которой стало плохо на входе в храм. Медики оказали ей неотложную помощь и доставили домой.

Плащаница Пресвятой Богородицы находится в Свято-Макариевском кафедральном соборе Полтавы с 24 сентября. Люди выстаивают часами в очереди, чтобы поклониться святыне. 27 сентября Плащаницу перевезут в Харьков.