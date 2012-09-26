Из-за тройного убийства в "Караване" милиции выдали автоматы

Об этом сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киеве.

В частности, в центре столицы улицы патрулируют правоохранители, вооруженные автоматическим оружием.

Кроме того, как стало сейчас известно, на месте убийства охранников торгового центра найдены несколько гильз от пистолета калибра 9 мм.

Как сообщал УНИАН, сегодня днем неизвестный в ТЦ "Караван" расстрелял троих частных охранников и одного ранил.

Предварительно милиция установила, что возле одной из касс частные охранники заметили мужчину, который пытался вынести флеш-карту, не заплатив за нее.

Для выяснения обстоятельств охранники его задержали и провели в служебное помещение. Однако задержанный открыл там стрельбу. В результате огнестрельного ранения трое охранников погибли на месте, еще один с тяжелыми травмами госпитализирован.

Преступник скрылся.