Эвакуировали ж/д вокзал в Киеве

Об этом УНИАН сообщили в киевской милиции.

Как отметили правоохранители, неизвестный мужчина сегодня в 21.05 по линии «102» направил сообщении о закладке взрывчатки на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Вследствие чего для проверки полученной информации была проведена эвакуация 1150 пассажиров и 75 работников железнодорожной станции.

В милиции отметили, что сразу после получения информации на место прибыли следственно-оперативные и взрыво-технические группы МВД.

При этом в милиции отметили, что движение поездов через станцию не прерывалось и, как ожидается, менее чем через полчаса вокзал заработает в обычном режиме.

Установлением лица, звонившего, занимаются соответствующие органы, добавили в милиции.