Доллар на межбанке растет

В среду, 26 сентября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1420/8,1490, к 12:00 сузился спрэд 8,1445/8,1490. К закрытию торгов ценовые уровни выросли - 8,1480/8,1515 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2607/11, к 12:00 цены поднялись 0,2610/14. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2611/15. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,2100 (+0,1750).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2845/1,2910. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4730/10,4855, к 12:00 цены повысились - 10,4775/10,4875. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз 10,4650/10,4735.