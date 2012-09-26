Завтра в Киеве - +26°

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра в стране переменная облачность. Без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер южный, на Левобережье - юго-восточный, 5-10 м/с, днем в Карпатах - отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью - 10-15°, на побережье морей - до 20°, днем - 23-28°; в Карпатах и горах Крыма - ночью 8-13°, днем - 15-20°.

По Киевской области без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью - 10-15°, днем - 23-28°.

По г. Киеву без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью - 12-11°, днем - 24-26°.

26 сентября температура воды составляла в Черном и Азовском морях 19-22°, в Днепре возле Киева - 17°.