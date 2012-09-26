Lexus RX F SPORT уже в Украине

Специальная модификация F SPORT характеризуется безупречной динамикой и потрясающей управляемостью на любой скорости. Автомобиль в данной комплектации отличается уверенными линиями переднего бампера, спортивным дизайном решетки радиатора и 19-дюймовыми тонированными легкосплавными дисками. Автомобиль оснащен чрезвычайно слаженным 3,5- литровым бензиновым двигателем с V-образным расположением шести цилиндров. Для еще более захватывающей езды спортивная модификация F SPORT оснащена передним и задним демпферами, которые не только помогают повысить управляемость и устойчивость автомобиля, а также поглощают вибрации кузова, что способствует более комфортному и динамичному вождению. Спортивный экстерьер нового RX F SPORT удачно сочетается с комфортным и элегантным интерьером. Сиденья автомобиля, отделанные черной комбинированной кожей с серой прострочкой и перфорацией, панели с алюминиевыми вставками, специальные накладки на пороги, отделка руля с логотипом F SPORT и селектора передач комбинированной кожей с перфорацией привлекают особое внимание в интерьере автомобиля, а потолок салона темно-серого цвета придает ему особый шарм.

RX в модификации F SPORT дарит новое измерение удовольствия от владения автомобилем.

Дополнительную информацию об автомобиле Lexus RX F SPORT клиент может получить в салонах официальных дилеров Lexus в Украине.



* Оплата в гривнах по курсу НБУ + 1 % на день выставления счета.

www.lexus.ua