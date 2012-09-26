Пенсионерам добавят аж по 12 гривен

С 1 октября государственные социальные выплаты, пенсии и оклады бюджетников вырастут снова — четвертый раз за год. И на этот раз рост будет более ощутимый, чем в июле (напомним, размер прожиточного минимума и связанные с ним соцвыплаты, а также некоторые виды государственной помощи изменяются в 2012 году с 1 января, с 1 апреля, с 1 июля, с 1 октября и с 1 декабря). Так, если летом минимальная зарплата выросла на 8 грн, то сейчас — на 16 грн, с 1102 грн до 1118 грн, пишет Сегодня.

Минимальная пенсия увеличится на 12 грн — с 844 грн до 856 грн (а в июле она изменилась всего на 6 грн). Но гораздо более ощутимо скажутся октябрьские изменения на семейном бюджете тех, кто ждет прибавления в семействе. Так, на рождение первенца добавят 390 грн, и теперь счастливые мамочки смогут получить не 27 510 грн, а 27 900 грн (с 1 июля эта соцвыплата выросла всего на 180 грн). На рождение второго добавят еще больше — 780 грн, и сумма выплаты составит 55 800 грн. А на третьего и каждого следующего ребенка родители получат на 1560 грн больше — 111 600 грн.

Такая щедрость объясняется тем, что социальные выплаты привязаны к инфляции. А эксперты прогнозируют, что по итогам года она составит 9—9,5%, поэтому и добавки более существенные, чем летом (весной инфляция была на уровне 0—0,1%).