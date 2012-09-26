Украина подписала протокол с МВД Баварии

Захарченко в Германии подписал Протокол о сотрудничестве между МВД Украины и Баварии на 2013-2015 годы

Киев. 25 сентября. УНИАН.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД.

По данным министерства, церемония подписания документа состоялась в ходе рабочего визита В.Захарченко в Федеративную Республику Германия.

Во время встречи с государственным министром внутренних дел Баварии Йоахимом Херрманом В.Захарченко отметил, что сотрудничество между министерствами имеет многолетнюю историю и прекрасные традиции настоящего партнерства и дружбы.

По словам министра, представители полиции Баварии в течение 5 лет активно сотрудничали с украинскими коллегами в вопросах подготовки к обеспечению общественного порядка и безопасности во время Евро-2012 в Украине.

«Уверен, что наше сотрудничество перейдет на качественно новый уровень. Благодарю за ваш интерес к дальнейшему развитию нашего сотрудничества и хочу выразить надежду, что сегодняшняя наша встреча станет весомым этапом на пути к еще более интенсивному и плодотворному партнерству на благо народов наших государств», - сказал В.Захарченко.

Как сообщалось, Государственное МВД Баварии стало одним из первых международных партнеров украинского министерства. Совместное заявление о сотрудничестве между МВД Украины и Баварии было подписано еще в 1992 году.