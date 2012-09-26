За взятку задержан главный архитектор города

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Установлено, что должностное лицо 21 сентября в своем служебном кабинете получило 2 тысячи долларов США взятки за подготовку технической документации и проекта решения о предоставлении разрешения на размещение в Нежине наружной рекламы.

Нежинской межрайонной прокуратурой в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 УК Украины («получение взятки должностным лицом, занимающим ответственное положение»).

Сейчас подозреваемый задержан и в данный момент находится в изоляторе временного содержания в Нежине. Досудебное следствие продолжается.