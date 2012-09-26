За взятку задержан главный архитектор города
04:08, 26 сентября 2012Общество
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В Нежине Черниговской области за получение взятки в размере 2 тыс. долларов задержан начальник отдела градостроительства и архитектуры исполкома Нежинского городского совета.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.
Установлено, что должностное лицо 21 сентября в своем служебном кабинете получило 2 тысячи долларов США взятки за подготовку технической документации и проекта решения о предоставлении разрешения на размещение в Нежине наружной рекламы.
Нежинской межрайонной прокуратурой в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 УК Украины («получение взятки должностным лицом, занимающим ответственное положение»).
Сейчас подозреваемый задержан и в данный момент находится в изоляторе временного содержания в Нежине. Досудебное следствие продолжается.
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