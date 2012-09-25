Убийца брата главы НБУ скончался в СИЗО
Сегодня в Донецком СИЗО скончался убийца двоюродного брата главы Национального банка Украины Сергея Арбузова.
Об этом сообщили родственники Антона Игольникова, пишет «Сегодня». По предварительным данным, Игольников умер от сердечной недостаточности. Точную причину смерти подтвердит официальное вскрытие.
Напомним, 49-летний коммерческий директор предприятия «Укруглестрой» вечером 18 июля пришел в ЖЭК №3 в центре Донецка, повздорил с его работниками и затеял драку. В ходе потасовки получил ножевое ранение в сердце 43-летний Геннадий Сливный, который неожиданно для всех оказался ВИП-родственником. Кузен Арбузова пришел в ЖЭК к знакомым, увидел как Игольников хватает за волосы диспетчера ЖЭКа, и заступился за пожилую женщину.
Суд признал Антона Игольникова виновным в убийстве лица, исполнявшего свой общественный и гражданский долг по прекращению хулиганских действий. За это Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде 10-15 лет тюрьмы или пожизненного лишения свободы.