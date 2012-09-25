Убийца брата главы НБУ скончался в СИЗО

Об этом сообщили родственники Антона Игольникова, пишет «Сегодня». По предварительным данным, Игольников умер от сердечной недостаточности. Точную причину смерти подтвердит официальное вскрытие.

Напомним, 49-летний коммерческий директор предприятия «Укруглестрой» вечером 18 июля пришел в ЖЭК №3 в центре Донецка, повздорил с его работниками и затеял драку. В ходе потасовки получил ножевое ранение в сердце 43-летний Геннадий Сливный, который неожиданно для всех оказался ВИП-родственником. Кузен Арбузова пришел в ЖЭК к знакомым, увидел как Игольников хватает за волосы диспетчера ЖЭКа, и заступился за пожилую женщину.



Суд признал Антона Игольникова виновным в убийстве лица, исполнявшего свой общественный и гражданский долг по прекращению хулиганских действий. За это Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде 10-15 лет тюрьмы или пожизненного лишения свободы.