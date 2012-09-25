Единая пресс-карта снимет множество проблем

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом исполнительный секретарь Независимого медиа-профсоюза Украины Сергей Гузь сообщил во время круглого стола участникам «Открытого разговора». Эксперты обсудили процесс введения всеукраинской единой пресс-карты, затронули проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации этого проекта.

В дискуссии приняли участие представители медиа, международных правозащитных организаций, общественных объединений. Также к участию в обсуждении был приглашен директор глобального объединения «Этическая журналистика» Эйдан Вайт.

«Мы разрабатываем этот механизм, чтобы защищать членов наших профсоюзов. Ведь при внедрении единой пресс-карты будут внесены изменения в национальный классификатор профессий, который пока еще не признает журналистами фотографов, телевизионных операторов», - подчеркнул С.Гузь.

Он также отметил, что главной целью введения в действие всеукраинской единой пресс-карты должно быть не введение чисто формального документа, а обеспечение реальной защиты членов профессиональных журналистских объединений.

Э.Вайт, в свою очередь, отметил, что одним из определяющих моментов при выдаче единой пресс-карты должно быть признание журналистом Кодекса этического поведения. «Я благодарю участников «Открытого разговора» за этический аспект, который вы учитываете при разработке единой пресс-карты. При выдаче такого документа журналист должен согласиться с соблюдением этических правил. Это не только отправной момент для профессиональных журналистов. Принцип саморегулирования, который вы избрали, - самый лучший путь», - сказал эксперт.

«Мы хотим иметь защищенный, согласованный именно органами саморегулирования журналистов документ. Убежден, что единая пресс-карта снимет много проблем, поскольку будет признана всеми государственными органами. Чтобы это признание произошло, Госкометелерадио, который отвечает за реализацию государственной информационной политики, сделает все возможное», - отметил председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Александр Курдинович.

По итогам круглого стола будут наработаны рекомендации рабочей группе по разработке всеукраинской пресс-карты.