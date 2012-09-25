Попов: Киев и Стокгольм оказались ближе, чем мы думали

Как сообщает пресс-служба столичной горадминистрации, в форуме принимают участие представители более 20 мощных шведских компаний, среди которых в частности ведущие туристические операторы, заинтересованные в сотрудничестве с Киевом. Именно поэтому особое место на форуме занимает презентация туристических возможностей Киева, которые представляют Главное управление туризма КГГА и ведущие частные киевские туроператоры.

«Киев и Стокгольм оказались даже ближе друг к другу, чем мы думали. Нас объединяет не только общая история, но и еще свежие, теплые воспоминания о пребывании шведских гостей в нашем городе», – отметил А.Попов, открывая форум.

В то же время он отметил, что стороны уже имеют весьма позитивный опыт экономического сотрудничества, и на сегодняшний день в Украине успешно работают около сотни шведских компаний, абсолютное большинство которых зарегистрированы в Киеве.

Запланировано, что председатель Киевской госадминистрации изучит шведский опыт утилизации и переработки бытовых отходов и ознакомится с проектом реконструкции кварталов города 1970-х годов застройки и внедрением энергоэффективных технологий, проведет ряд переговоров с потенциальными инвесторами.