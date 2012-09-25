Из-за отравления детей СЭС закрыла школу-интернат
02:29, 25 сентября 2012Общество
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СЭС Ялты временно закрыла Ливадийскую школу-интернат, откуда с 20 по 24 сентября в больницу привезли 31 ребенка с подозрением на кишечную инфекцию.
Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства здравоохранения Крыма, угрозы для жизни воспитанников интерната в возрасте от 7 до 18 лет нет.
По информации ведомства, 22 из 31 ребенка врачи после осмотра направили на стационарное лечение. «Всем госпитализированным медицинская помощь оказывается в полном объеме. «Тяжелых» детей среди них нет», - заявили в министерстве.
По предварительным данным, дети заразились через еду: в результате нарушения технологии приготовления блюд и несоблюдения правил личной гигиены сотрудником пищеблока.
«Очаг локализован», - заявили в Минздраве Крыма.
Как сообщал УНИАН, 8 воспитанников интерната были госпитализированы 20-21 сентября.
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