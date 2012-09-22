16 тысяч украинских школ получат в подарок английские учебники

Как сообщили УНИАН в Британском Совете в Украине, комплект материалов включает в себя:

пособие по английскому языку и культуре «Word on the Street» для 9-11 классов, которое "основывается на коммуникативном и интегрированном подходах в изучении английского языка и учитывает социокультурный компонент языкового образования";

методическое пособие для молодых учителей с аудиоматериалами;

методическое пособие по использованию Интернет ресурсов Британского Совета, в частности, LearnEnglish Kids для детей в возрасте с 3 до 12 лет.

Событие приурочено к 20-й годовщине Британского Совета в Украине.