16 тысяч украинских школ получат в подарок английские учебники
03:42, 22 сентября 2012Общество
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Британский Совет в Украине бесплатно передаст учебные материалы по изучению английского языка для 16 тысяч украинских школ.
Британский совет передает пособия по английскому языку
Как сообщили УНИАН в Британском Совете в Украине, комплект материалов включает в себя:
пособие по английскому языку и культуре «Word on the Street» для 9-11 классов, которое "основывается на коммуникативном и интегрированном подходах в изучении английского языка и учитывает социокультурный компонент языкового образования";
методическое пособие для молодых учителей с аудиоматериалами;
методическое пособие по использованию Интернет ресурсов Британского Совета, в частности, LearnEnglish Kids для детей в возрасте с 3 до 12 лет.
Событие приурочено к 20-й годовщине Британского Совета в Украине.
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