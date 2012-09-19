Кабмин предлагает амнистировать около 1,5 тыс. осужденных

Законопроект, который разрабатывало Министерство юстиции, подготовлен в соответствии со статьей 92 Конституции Украины для законодательного обеспечения в текущем году составляющей части межотраслевого правового института прощения государством лиц, совершивших преступные деяния, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

По словам министра юстиции Александра Лавриновича, в случае принятия правительственного законопроекта в результате применения амнистии из мест лишения и ограничения свободы предусматривается освободить около 1,5 тысячи человек, которые на данное время отбывают наказание, однако не представляют значительной общественной опасности.

Проектом предусматривается объявить амнистию и распространить ее действие, в первую очередь, на те категории осужденных, которые совершили преступления небольшой тяжести, или наиболее незащищены и уязвимы в социальном плане, а именно: на несовершеннолетних, женщин и мужчин, имеющих детей в возрасте до 18 лет или детей-инвалидов, на инвалидов первой, второй и третьей групп, больных туберкулезом, онкологическими заболеваниями и тому подобное.

В то же время, определяются категории лиц, к которым амнистия не может быть применена. Амнистия не будет применяться и к подсудимым или осужденным, которые будут возражать против этого, отметили в Минюсте.

Действие закона будет распространяться на преступления, совершенные до дня вступления им в силу включительно, и не будут распространяться на продолжающиеся или продолжаемые преступления, если они закончены, прекращены или прерваны после вступления в силу данного закона.

Выполнение закона будет возложено на суды при обязательном участии в судебном заседании прокурора. В судебном заседании может также принимать участие защитник.

Вопрос о применении амнистии к лицам, которые осуждены судами иностранных государств, и отбывают наказание на территории Украины, будут решаться соответствующими судами Украины с соблюдением требований международных договоров Украины.

Органам исполнительной власти и местного самоуправления законопроектом вменяется обязанность обеспечить мероприятия социального патронажа по амнистированным лицам, передачу освобожденных несовершеннолетних под надзор родителей или установление над ними опеки; направление освобожденных инвалидов и нетрудоспособных лиц преклонного возраста, не имеющих родственников, которые могли бы взять их на свое содержание, в специальные дома-интернаты и тому подобное.

Предусматривается, что принятие данного закона позволит уменьшить численность людей, которые на данное время отбывают наказание в местах лишения и ограничения свободы, но не представляют значительной общественной опасности. Реализация закона будет способствовать также улучшению материально-бытовых условий содержания осужденных.