Синоптики предупреждают о похолодании и заморозках

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 20 сентября в западных областях, 21 сентября на большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозой, в западной и южной части сильные, в карпатском регионе 20 сентября очень сильные дожди, в горах с мокрым снегом.

На Правобережье Украины порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с.

22 сентября в западной половине дожди прекратятся.

Температура воздуха, начиная с западных областей, снизится ночью до 4-11° тепла (в Карпатах заморозки 0-2°), днем до 11-18° тепла.

20-21 сентября на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковска области), реках Закарпатья ожидается подъем уровня воды на 0,2-1,0 м, в бассейне Прута и Серета местами до 1,5 м над текущими.