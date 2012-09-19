Завтра в Украине - первый снег

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер в западных областях будет преобладать северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 25 м/с.

Температура в течение суток 8-13°, в горах ночью 2-7° тепла, днем 4-9°.

На остальной территории переменная облачность. Без осадков, лишь в Житомирской области местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с; температура ночью 8-13°, на побережье морей 15-18°, днем 19-24°, в южной части до 27°.

В Киеве и области осадки не ожидаются. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 8-13°, днем 19-24°. В г. Киеве температура ночью 11-13°, днем 22-24°.

19 сентября температура воды в Черном и Азовском морях была 20-22°, в Днепре возле Киева 18°.