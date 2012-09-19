Состояние перенесшего инфаркт в Киеве Леонида Броневого остается тяжелым

Об этом сообщил РИА «Новости» директор Киевского городского центра сердца, где находится артист, Борис Тодуров.

"Состояние стабильно тяжелое, он находится в реанимации. Долгосрочных прогнозов мы пока не делаем", - сказал Б.Тодуров.

Он высказал надежду, что в течение дня состояние Л.Броневого удастся стабилизировать.

Восьмидесятитрехлетний актер прибыл в Киев 7 сентября с гастролями вместе с другими артистами московского театра Ленком во главе с художественным руководителем Марком Захаровым. Спектакли проходили в Киеве с 8 по 17 сентября.

18 сентября народный артист СССР Л.Броневой был госпитализирован в Киевский городской центр сердца с инфарктом. Ему сделали операцию.

Л.Броневой сыграл более 50 ролей в кино. Наиболее известные среди них - Мюллер в 12-серийном телефильме "Семнадцать мгновений весны", Мануйлов в "Агонии", герцог в притче "Тот самый Мюнхгаузен", Велюров в "Покровских воротах". Также актер сыграл в десятках спектаклей.