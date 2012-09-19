В Венесуэле арестовали «последнего крупного наркобарона»

Об этом сообщил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.

"Он был задержан в городе Сан-Кристобаль, это был самый разыскиваемый преступник последнего времени, который 20 лет своей жизни посвятил различным видам преступной деятельности и состоял в союзе с военизированными группировками и Революционными вооруженными силами Колумбии", - сказал Сантос, выступая во вторник по национальному радио и телевидению, пишет РИА "Новости".

Президент Колумбии отметил, что поимка "Психа" стала возможной благодаря сотрудничеству со спецслужбами Венесуэлы, а также помощи со стороны разведывательных служб Великобритании и США. "Эта операция координировалась из Вашингтона", - добавил Сантос.

Глава государства назвал Барреру последним из крупных наркобаронов Колумбии, который оставался на свободе. "По криминалитету нанесен сокрушительный удар", - заключил Сантос.

До недавнего времени в распоряжении Барреры находился собственный воздушный флот для перевозки кокаина. В прошлом году власти арестовали десять пилотов, работавших на наркомафию, а затем спецслужбы США и Колумбии изъяли 21 летательный аппарат преступников.