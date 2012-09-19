Аграрная торговля Украины с Германией набирает обороты

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на спикеров 11 Немецко-украинского аграрного комитета.

Согласно заявлению, сделанному в ходе заседания комитета в среду, 18 сентября, директором департамента земледелия Минагрополитики Александром Демидовым, двусторонняя аграрная торговля между Украиной и Германией набирает обороты.

«В 2011 году сумма товарооборота между Украиной и Германией составляла 751 млн долларов, а за 6 месяцев этого года - 368 млн долларов», - отметил А.Демидов.

По словам парламентского секретаря немецкого Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Герда Мюллера, украинские производители зерновых имеют большой потенциал, что позволяет им удвоить экспорт продукции.

«Наша цель - удвоить товарооборот сельскохозяйственной и пищевой продукции. Приятно отметить, что за последние годы удалось значительно нарастить товарооборот между нашими странами. Однако потенциал производителей зерновых в Украине очень большой, поэтому можно удвоить их экспорт», - заявил во время заседания комитета Г.Мюллер.

Он также предложил украинской стороне воспользоваться опытом развития бывшей ГДР для повышения производительности в животноводстве и растительности.

Участники встречи напомнили, что сельскохозяйственное министерство Германии поддерживает реформы в украинском аграрном секторе. В частности, проект "Немецко-украинский аграрный диалог" способствует формированию аграрной политики и созданию законодательной базы в Украине, а «Немецкий аграрный центр» способствует информированию о немецких технологиях в сельском хозяйстве.