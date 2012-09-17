Безработный принес 2 тысячи долларов взятки

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей Тернопольского областного управления милиции, должностное лицо требовало 2 тыс. долларов у безработного, который претендовал на вакантную должность технического работника. Руководитель убедил мужчину, что на рынке труда спрос сейчас значительно превышает предложение, поэтому если тот хочет получить работу, на которую претендуют достаточно много других людей, то должен за такую услугу материально отблагодарить.

В конце прошлой недели, во время передачи средств, должностное лицо задержано оперативниками управления Государственной службы борьбы с экономической преступностью в Тернопольской области.

По факту вымогательства и получения взятки прокуратура Бережанского района возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.