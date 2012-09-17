Донецк рапортует, что готов к отопительному сезону

Донецк на 100% готов к предстоящему отопительному сезону.

Как сообщает коммунальный портал Донецкого городского совета, к работе в осенне-зимний период 2012 – 2013 гг подготовлены 169 котельных Коммунально-коммерческого предприятия «Донецкгортеплосеть», а также 104 теплопункта, что составляет 100 % выполнения текущего графика и 100 % подготовки к отопительному периоду.

С начала ремонтного периода 2012 года из 13 запланированных, выполнен капитальный ремонт 15 котлов (115 % выполнения). Так, выполнен на 100 % ремонт котельного оборудования согласно графикам, а именно: насосов, тягодутьевых устройств, теплообменников, систем химической водоочистки. Произведен ремонт баков-аккумуляторов (запаса горячей воды) в количестве 12 единиц, что составляет 100 % от запланированных.