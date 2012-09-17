Пенсионер в суде за 3 сотки земли ударил ножом представителя ответчика

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, чрезвычайный случай произошел сегодня в Змиевском районном суде.

В суде рассматривался иск пенсионера, требовавшего вернуть ему 3 сотки земли, которые, по его мнению, в результате неправильного оформления, перешли к соседу. Во время перерыва в суде у 73-летнего истца возник конфликт с представителем ответчика, и пенсионер ударил 39-летнего мужчину ножом в шею.

После этого нападавший выбежал на улицу, сел в ближайший автомобиль и, угрожая водителю ножом, приказал ехать. Проехав несколько метров, водителю, который также получил ранение, удалось выскочить из автомобиля. После этого 73-летний злоумышленник ранил ножом себя в шею.

Как выяснилось, на заседание суда пенсионер взял с собой три ножа.

Сейчас 39-летний представитель ответчика в тяжелом состоянии находится в больнице. У мужчины большая потеря крови. В той же больнице находится нападавший. Харьковские врачи оперируют нападавшего и потерпевшего.

На месте происшествия работают прокурор района, руководитель структурного подразделения прокуратуры области, следственно-оперативная группа райотдела милиции. Милиция проводит проверку инцидента, изучает обстоятельства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ход проверки находится на контроле руководства прокуратуры области.