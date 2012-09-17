Промпроизводство Украины падает

В Украине спад промышленного производства в августе 2012 года по сравнению с августом 2011 года составил 4,7%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, в январе-августе 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года спад промпроизводства составил 0,4%, в августе 2012 года против июля – 1,8%.

По данным Госстата, наибольшее снижение объемов промпроизводства в августе 2012 года против августа 2011 года зафиксировано в производстве кокса, продуктов нефтепереработки - на 33,2% и машиностроении - на 13,7%, в частности спад объемов производства машин и оборудования составил 14,4%, электрического, электронного и оптического оборудования - 20,5%, транспортных средств и оборудования — 9,6%

Также спад производства зафиксирован в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий - на 12,5%, легкой промышленности — на 2,1%, обработке древесины и изделий из нее — на 0,2%.

Основной рост производства в августе 2012 года против августа 2011 года зафиксирован в химической и нефтехимической промышленности - на 10,3%, в т.ч. в химическом производстве - на 12,8%. Рост производства в добывающей промышленности составил 2,6%, в частности в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых - 6,8%, при этом в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, зафиксирован спад - на 2,4%.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды объемы промпроизводства в августе т.г. против августа 2011 года выросли на 5,1%, против июля 2012 года — снизились на 3,7%, а в январе-августе 2012 года к аналогичному периоду 2011года - рост на 5%.

Справка УНИАН. В 2011 году промышленное производство Украины выросло на 7,3% по сравнению с ростом на 11,2% в 2010 году.

В Украине рост промпроизводства в августе 2011 года по сравнению с августом 2010 года составил 9,6%, в январе-августе 2011 года против аналогичного периода 2010 года — 9,5%.

Согласно принятой в конце прошлого года Госпрограмме экономического и социального развития на 2012 год, рост промпроизводства в текущем году по пессимистическим оценкам составит около 4,5%, а по оптимистическому прогнозу - 8,3%.