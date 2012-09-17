В Винницкой области отец во время охоты убил своего 8-летнего сына

Как сообщили УНИАН в Управлении связей из общественности МВД Украины, трагедия произошла вчера вблизи села Ялтушков Барского района.

На данный момент установлено, что 28-летний отец, который вместе с семьей проживает в Хмельницкой области, неоднократно приезжал в Винницкую область на охоту, а вчера решил взять с собой сына.

Как отметили в МВД, охота уже закончилась, и отец с сыном собирались возвращаться домой. Мальчик сидел в автомобиле на переднем сидении, а отец недалеко от машины собирался разрядить ружье. В какой-то момент ребенок включил громко музыку в автомобиле, отец развернулся на звук и случайно нажал на спусковой крючок ружья. Прозвучал выстрел, и пуля попала ребенку в голову.

Мужчина довез раненого сына к ближайшей автозаправке, где его забрала «скорая помощь», однако спасти ребенка врачи не смогли – по пути в больницу мальчик умер.

В отношении отца возбуждено уголовное дело по статье «убийство по неосторожности» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.