В поезде Киев - Львов пассажиры устроили массовую драку: есть пострадавшие

Как сообщили УНИАН в подразделении связей с общественностью УМВД Украины на Львовской железной дороге, в минувшие выходные в дежурную часть линейного отдела на станции Сарны поступило сообщение о том, что в 16-м вагоне поезда № 141 сообщением „Киев-Львов” шесть человек в состоянии алкогольного опьянения затеяли спор, который перерос в драку.

Правоохранители на месте происшествия установили, что участниками драки выступили 29-летний житель Николаевской области, 31-летний житель Харькова, 24-летний житель Кировограда и трое жителей Волынской области 23-24 лет.

Согласно акту начальника поезда, четыре человека сняты с поезда и доставлены в дежурную часть милиции, а двух участников драки карета скорой помощи доставила в приемное отделение Сарненской центральной районной больницы.

Решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).