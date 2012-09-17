Украина за 8 месяцев нарастила добычу собственного газа аж на 0,9%

Добыча природного газа в Украине в январе-августе 2012 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 0,9% - до 13,471 млрд куб. м, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, добыча природного газа в августе текущего года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,2 % - до 1,672 млрд куб. м.

В частности, объем добычи газа за 8 месяцев предприятиями НАК «Нафтогаз Украины» увеличился на 0,8% - до 12, 117 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году украинские компании сократили к предыдущему году добычу природного газа на 0,3% - до 19,2 млрд куб. м.

крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются «дочки» НАК «Нафтогаз Украины»

- «Укргазвыдобування» и «Черноморнефтегаз», а также «Укрнафта», в которой госхолдинг «Нафтогаз» владеет контрольным пакетом акций.

Правительство Украины, согласно обнародованному в июне проекту Обновления Энергетической стратегии, планирует к 2030 году увеличить ежегодную добычу газа до 30-47 млрд куб. м.