Налоговики инициируют создание международной базы данных экономических преступников

Украина будет инициировать создание международной базы данных экономических преступников. Об этом заявил Первый заместитель Председателя ГНС Украины - начальник налоговой милиции Андрей Головач накануне 14-го заседания Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ (КСОНР), которое состоится 20-21 сентября в Одессе.

«Сегодня экономические преступники кочуют от одной страны к другой, используя одни и те же схемы. Подобную практику нужно пресекать», - сказал Андрей Головач.

По убеждению начальника налоговой милиции, на совершенно новый уровень должно выходить и международное сотрудничество правоохранителей, которые противостоят экономической преступности. «Во время, когда финансовые преступники шагают в ногу с техническим прогрессом, нужно переходить от эпизодических до постоянных форм сотрудничества. Мы будем инициировать создание форума, который должен стать действенной площадкой для коммуникации между службами разных стран. Надеюсь, наша инициатива будет поддержана на одесском саммите налоговых милиций», - отметил Андрей Головач.

КСОНР является органом отраслевого сотрудничества, осуществляющий координацию деятельности компетентных ведомств государств Содружества. КСОНР выступает организационной формой, которая обеспечивает взаимодействие в сфере выявления, предупреждения и пресечения экономических и налоговых преступлений, реализации политики обеспечения экономической безопасности.

Этот орган был создан в октябре 1999 года.