Со среды начнутся дожди

12:02, 17 сентября 2012
Общество
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Со среды, 19 сентября, в Украине ожидаются дожди.

На Украину надвигается атмосферный фронт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко.

Он сообщил, что на сегодняшний день погоду в Украине определяет антициклон, и потому на протяжении ближайших двух дней осадков не ожидается. Температура днем будет составлять 18-23°, а на юге и Закарпатье – до 26°.

19 сентября с запада к Украине приблизится атмосферный фронт, который обусловит кратковременные дожди и грозы, в первую очередь в Волынской, Львовской областях и в Карпатском регионе. На остальной территории еще будет господствовать антициклон, который медленно будет двигаться в восточном направлении. Температура воздуха ночью будет 10-15° тепла, днем – 22-27° тепла, добавил А.Прокопенко.

Он отметил, что 20 сентября в Украине ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, а в Карпатах сильные дожди. Температура ночью - 9-15° тепла, днем – 20-26°. При этом в западных областях ощутимо похолодает - до 13-18° днем.

По словам А.Прокопенко 21-22 сентября в большинстве областей Украины также ожидаются кратковременные дожди. Температура ночью 5-13°, днем – 13-19°. На Востоке, Приазовье и в Крыму в эти дни днем будет 17-22° тепла.

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