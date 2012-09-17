В центре Харькова из пистолета расстреляли двух мужчин

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

Один из мужчин, на вид возраста около 30 лет, погиб на месте, другой, 29-летний безработный мужчина, с травмой руки самостоятельно обратился в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Во время осмотра места преступления правоохранители изъяли гильзы и пули, а в кустах неподалеку — пистолет.

Госпитализированный мужчина рассказал, что 16 сентября около 12:00 он с погибшим вышел из дома, тот сел в автомобиль, а сам пострадавший разговаривал с ним через опущенное стекло автомобиля.

По словам пострадавшего, в это время он услышал выстрелы и почувствовал резкую боль в области левого локтевого сустава, после чего увидел неизвестного мужчину, который стрелял из пистолета. Спасаясь, 29-летний мужчина убежал, а затем сразу обратился в больницу.

Милиция возбудила уголовное дело по ч. 2 п. 1 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц). Предпринимаются все необходимые меры для установления и задержания злоумышленника.