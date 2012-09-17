Евро на межбанке растет

В понедельник, 17 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1220/8,1285 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2652/56, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6520/10,6655. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3109/11 (пятница — 1,3038/40).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.