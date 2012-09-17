На Запорожской АЭС неожиданно отключился энергоблок

Как сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом», энергоблок был отключен в 7 часов 38 минут, действием защиты от замыкания на землю в цепях генератора. Причины срабатывания защиты выясняются.

Согласно сообщению, на данный момент в работе находятся 10 из 15 энергоблоков атомных электростанций страны.

На первом блоке Запорожской АЭС – 73-е сутки среднего планового ремонта, на втором блоке Запорожской АЭС – 21-е сутки среднего планового ремонта, на втором блоке Ровенской АЭС – 12-е сутки среднего планового ремонта.

Первый блок Ровенской АЭС 28 августа выведен в резерв в связи с диспетчерскими ограничениями.

Показатели, характеризующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы, отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны