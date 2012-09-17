Из Киева в Бровары пустят троллейбус

Согласно технико-экономическому обоснованию (ТЭО), открытие троллейбусного сообщения Киев—Бровары—Киев обойдется в 530 млн грн.

Общая протяженность линии между столицей и городом-спутником составит почти 38 км, а ее строительство продлится 31 месяц, пишет КоммерсантЪ-Украина.

По словам главного архитектора научно-исследовательского института "Киевгипротранс", который разработал ТЭО, Александра Петровского, проект разбит на три этапа: реконструкция и расширение основной магистрали Броваров — ул. Киевской, реконструкция прилегающих улиц (Черняховского, Гагарина, проспекта Незалежности), проложение троллейбусной линии в Киев к развязке на пересечении ул. Братиславской и Броварского проспекта. Третий этап будет самым затратным — около 368 млн грн. Тогда же переоборудуют старое трамвайное депо на улице Усенко и обустроят диспетчерский пункт возле станции метро "Черниговская".

Господин Петровский рассказал, что на промежутке между Броварами и Киевом практически не будет остановок, возможно, их введут после консультаций и только по требованию. Он также отметил, что многих этот проект не устраивает, так как с трассы будет убрано большое количество маршруток. "Их заменят троллейбусами нового поколения с большой вместимостью. Мы поэтапно перенимаем европейский опыт, где одна полоса движения отдана общественному транспорту. Поэтому надеюсь, что и здесь будет создана специальная полоса для троллейбусной линии, куда будет запрещено заезжать другому транспорту",— подчеркнул Александр Петровский.

Между тем руководитель Ассоциации автоперевозчиков Киевской области Роман Локтев полагает, что полностью маршрутки с данного направления не исчезнут, так как настроить курсирование тролейбусов с интервалом в несколько минут за бюджетные деньги вряд ли удастся.