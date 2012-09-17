Цена на нефть идет вверх из-за антиамериканских протестов на Востоке

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) к 07.30 повысилась на 0,14 доллара, или на 0,14%, - до 99,14 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,31 доллара, или на 0,27%, достигнув 116,97 доллара за баррель.

"На Ближнем Востоке ситуация и так сложная после "арабской весны", но сейчас антиамериканские настроения усилились", - утверждает главный рыночный аналитик Price Futures Group в Чикаго Фил Флинн (Phil Flynn), цитируемый агентством MarketWatch, пишет РИА "Новости".