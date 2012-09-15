Завтра в Украине снова похолодает

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 16 сентября переменная облачность. Без осадков, лишь ночью в северных и центральных областях, а днем в восточной части местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°, днем 17-22°, в южной части ночью 13-18°, днем 23-28°.

В Киевской области завтра ночью местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 17-22°.

В столице ночью кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 18-20°.

15 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 20-22°, в Днепре возле Киева 18°.