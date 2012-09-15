В центре Киева завтра перекроют движение

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УГАИ Киева, изменения в организации дорожного движения будут действовать с 8.00 до 12.00 16 сентября во время проведения мероприятия.

Полумарафон будет проходить по центральным улицам столицы по маршруту: Михайловская площадь (старт) - проезд Владимирский - Софийская площадь - ул. Владимирская - бульвар Шевченко - площадь Победы - проспект Победы - станция метро «Берестейская» (на развороте) - проспект Победы - ул. Саксаганского - ул. Красноармейская - Бессарабская площадь - ул. Крещатик - площадь Льва Толстого - ул. Льва Толстого - ул. Владимирская - Софиевская площадь - проезд Владимирский - Михайловская площадь (финиш).

Участников мероприятия по указанному маршруту будут сопровождать сотрудники Госавтоинспекции на мотоциклах. Кроме того, на Михайловский площади с 18.00 14 сентября до 17.00 16 сентября также действуют ограничения в движении на период монтажа и демонтажа сценических конструкций. Госавтоинспекция Киева просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, планировать свои маршруты с учетом указанных ограничений и соблюдать Правила дорожного движения.