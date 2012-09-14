В Киеве с 16 сентября до 25 мая ограничат движение на Почтовой площади

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

По информации ГАИ, в частности, будет закрыт правый поворот с Боричева спуска на Набережное шоссе в направлении моста «Метро». Будет закрыт левый поворот с Набережного шоссе на Боричев спуск в направлении улицы Сагайдачного, а также закрыт правый поворот с ул. Набережно-Крещатицкой на Боричев спуск в направлении улицы Сагайдачного.

Кроме того, ГАИ информирует о путях объезда этого участка дороги. Так, движение с жилых массивов «Харьковский», «Березняки», «Дарница» через мосты «Южный», «Дарницкий железнодорожно-автомобильный» и «им. Патона» в направлении центра города и Подола необходимо осуществлять через новые транспортные развязки в районе бульвара Дружбы Народов и Днепровского спуска, Движение с жилых массивов «Левобережный», «Лесной», «Русановка», «Никольская слободка» через мост «Метро» в направлении центра города и Подола необходимо осуществлять через новую транспортную развязку в районе станции метро «Днепр» в направлении Днепровского спуска. Движение с жилых массивов «Троещина», «Радужный», «Воскресенка» через мост «Московский» в направлении центра и Подола необходимо осуществлять через новый Гаванский мост на ул. Набережно-Крещатицкую с правым поворотом на ул. Борисоглебскую с выездом на ул. Сагайдачного или по проспекту Московскому и ул. О.Телиги. Движение с жилого массива «Оболонь» в направлении центра и Подола необходимо осуществлять через ул. Набережно-Рыбацкую, ул. Электриков, ул. Набережно-Луговую, ул. Констпнтиновскую или ул. В.Н.Вал, а также по проспекту Московскому, ул. Новоконстантиновской и ул. О.Телиги.

Госавтоинспекция просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также советует неуклонно соблюдать указания дорожных знаков и, прежде всего, временно установленных.