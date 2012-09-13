Fujifilm заявила, что больше не будет выпускать кинопленку
08:14, 13 сентября 2012Общество
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Японский производитель фото- и кинопродукции Fujifilm заявил о прекращении с весны следующего года производства кинопленки ввиду убыточности
Кинопленка стала нерентабельной
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой Рейтер.
Как отмечает агентство Kyodo, кинопленка, которая производилась на заводах Fujifilm в течение почти 80 лет с момента основания компании в 1934 году, перестала выдерживать конкуренцию со стороны цифровых носителей.
Fujifilm, являющийся единственным в Японии производителем кинопленок, тем не менее, продолжит выпускать специальную пленку, предназначенную для резервного копирования ранее снятых фильмов.
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