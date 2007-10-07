Березовский лично поймал Абрамовича, чтобы вручить повестку в суд

Борис Березовский лично вручил Роману Абрамовичу повестку в суд, пишет в воскресенье британская газета The Daily Mail. По данным издания, Березовский считает, что его бывший партнер по трем крупным российским компаниям остался должен ему около пяти миллиардов фунтов стерлингов. Согласно британской судебной системе подобные уведомление можно вручить собственноручно, чтобы ускорить процесс, однако Березовскому не удавалось сделать этого уже около полугода.

Как отмечает газета, происходящее в пятницу на одной из улиц Лондона скорее напоминало сцену из боевика, чем процессуальную формальность. Березовский, совершая покупки в магазине Dolce & Gabbana, увидел в соседнем магазине Hermes Абрамовича, и немедленно послал своих телохранителей за необходимыми бумагами в лимузин. После этого Березовский пошел в магазин, но охранники Абрамовича ему помешали. Пока отношения с ними выясняли охранники Березовского, бывшему олигарху все же удалось пройти к бывшему партнеру.

Березовский протянул Абрамовичу документы, сказав: "У меня для тебя подарочек. Это тебе от меня", пишет Daily Mail. Однако Абрамович убрал руки за спину, и документы упали на пол.

Происходящее было заснято камерой видеонаблюдения магазина, и через двадцать минут адвокаты Березовского потребовали запись, чтобы предоставить ее в качестве вещественного доказательства Верховному суду, где будет рассматриваться иск.

В интервью израильскому информационному агентству "Курсор" Березовский подтвердил, что описанное газетой действительно имело место. Олигарх пояснил, что дело касается трех компаний - ОРТ, "Сибнефти" и "Русского алюминия". По его словам, суть иска в том, что "Абрамович вместе с Путиным и Волошиным путем шантажа и прочих противоправных действий отлучили меня от законного бизнеса". Комментариев от пресс-службы Абрамовича получить не удалось, отмечает "Курсор".

В июле 2005 года Березовский заявлял, что он и Бадри Патаркацишвили получили примерно по одному миллиарду долларов от продажи Роману Абрамовичу своих долей в "Сибнефти", "Русском алюминии" и ОРТ. Иск к Абрамовичу в Великобритании он начал готовить тогда же, полагая, что эта сумма значительно ниже реальной стоимости проданных бумаг.

Лента.ру